Военные показали уничтожение вражеской техники беспилотником Bayraktar

Речь идет об уничтожении украинскими военными вражеской БМД-4М, а также двух ракетных комплексов Тор-1М.

В сети появились кадры уничтожения техники оккупантов беспилотником Bayraktar. Об этом сообщает Оперативный ВСУ.

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"Bayraktar уничтожил БМД-4М", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что были ликвидированы два вражеских ЗРК Тор-1М.

Ранее Зеленский рассказал, что оккупанты бегут из Крыма. Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе, подчеркнул президент.