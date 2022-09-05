Золочев на Харьковщине подвергся обстрелу, есть жертвы

Власти Харьковской области попросили жителей региона по возможности находиться в укрытиях.

Оккупанты обстреляли город Золочев в Харьковской области из артиллерии. Об этом сообщает Харьковская ОВА.

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"Среди гражданского населения есть жертвы: погибли 39-летний и 52-летний мужчины", – говорится в коротком сообщении.

Местных жителей просят по возможности находиться в укрытиях.

Ранее Зеленский рассказал, что оккупанты бегут из Крыма. Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе, подчеркнул президент.