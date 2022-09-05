Оккупанты поставили на паузу "референдум" на Херсонщине

Причиной такого решения названа "ситуация с безопасностью" в регионе на фоне контрнаступления ВСУ.

Заместитель "главы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что оккупанты "взяли паузу" в проведении псевдореферендума по "присоединению" Херсонской области в состав РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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"Херсонская область готова к референдуму по вхождению в РФ, но из-за ситуации с безопасностью была взята пауза", - подчеркнул коллаборант.

Стремоусов также добавил, что и без проведения референдума "Херсон навсегда русский", а люди буквально готовы "бежать" на организованное оккупантами голосование.

Ранее Зеленский рассказал, что оккупанты бегут из Крыма. Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе, подчеркнул президент.