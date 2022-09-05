В Мелитополе разгромили две базы оккупантов - мэр

Одна база со скоплением техники находилась за пределами города, а вторую захватчики пытались разместить на военном аэродроме.

В оккупированном Мелитополе в течение последних нескольких дней ВСУ уничтожили две военные базы РФ, разгромили военную технику и повредили тренировочный полигон. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Только за последние несколько дней были уничтожены две военные базы. Одна - за пределами города, в 10 км. Там было скопление техники и даже тренировочный полигон, и он был поврежден. И вторая - военная база, которую они пытались разместить на нашем военном аэродроме", – сказал Федоров.

По его словам, в настоящее время захваченная часть Запорожской области обесточена. Это второе отключение за последнюю неделю. Первый раз города были без света 4 часа.

Напомним, сегодня стало известно, что хакеры помогли ВСУ уничтожить базу врага возле Мелитополя.