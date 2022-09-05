В Крыму сообщают о взрывах

В соцсетях сообщают, что российское ПВО в небе над Евпаторией сбила беспилотники. Официальной информации нет.

В Евпатории на западном побережье Крыма вечером в понедельник, 5 сентября, слышали взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Так, жители сообщали о нескольких взрывах.

По данным местных пабликов, сработала российская система противовоздушной обороны.

Отмечается, что оккупанты сбили некие объекты над Евпаторией. По их предварительным данным, речь идет о беспилотниках.

Официальной информации пока нет.

Напомним, сегодня в Офисе президента призвали крымчан готовиться к деоккупации. Жителям полуострова и других захваченных территорий Украины необходимо обустроить укрытие и следить за объявлениями властей.

Ранее в ОП предупреждали, что в Крыму будет нарастать количество атак "неизвестного происхождения".