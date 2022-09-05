В Кривом Роге прогремели взрывы

По Криворожскому району сегодня вечером россияне нанесли два ракетных удара. В соцсетях сообщают, что в жилых домах поблизости выбило окна.

Вечером в понедельник, 5 сентября, в Кривом Роге были слышны взрывы. Местные власти сообщают о двух ракетных ударах по Криворожскому району.

"Вечером, примерно в 19 часов, враг нанес два ракетных удара по Криворожскому району. Последствия выясняются", - сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Местные Telegram-каналы пишут, что в домах, которые находятся рядом с эпицентром взрыва, выбило стекла от взрывной волны.

Кроме того, по информации СМИ, оккупанты обстреляли окрестности города из ЗРК С-300. Сообщается, что атаку вели с временно оккупированной Херсонской области.

К слову, во время вечернего ракетного удара в Днепропетровской области не объявляли воздушную тревогу.

Напомним, накануне сообщалось, что ПВО Украины в районе Кривого Рога сбила вражескую ракету.