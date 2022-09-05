Условная авария на ЗАЭС: ученые выяснили, куда пойдет радиация

В Укргидрометцентре смоделировали географию распространения радиоактивного загрязнения в случае аварии на Запорожской АЭС.

При потенциальной аварии на Запорожской АЭС радиоактивное загрязнение грозило бы югу Украины и нескольким странам Европы. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщает Укргидрометцентр.

Исследование составляли в условиях, при которых условная авария на ЗАЭС началась в 17:33 4 сентября. Тогда воздушные массы могли бы транспортировать выбросы радиации на юг над территорией Запорожской и Херсонской областей и Крыма. После этого облако радиоактивных примесей пролетело бы над Турцией, Грецией, Болгарией, Молдовой и Румынией.

Отмечается, что такое перемещение радиации было бы зафиксировано только в первые 15 часов после условной аварии.

Напомним, сегодня Энергоатом сообщил, что Запорожская АЭС снова полностью отключена от энергосети Украины, на станции остановился единственный работающий энергоблок, обеспечивающий функционирование станции.

Также сегодня стало известно, что АЭС покинула часть сотрудников миссии, на ней осталось два представителя МАГАТЭ.