Названа причина частичного обесточивания Херсонской и Запорожской областей

В Бердянске электроснабжение не возобновлено со вчерашнего дня. При этом в Херсоне и Мелитополе свет уже появился, утверждают в соцсетях.

Российские оккупанты отключили Каховскую гидроэлектростанцию. Из-за этого Херсонская и Запорожская области частично остались без электроэнергии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в понедельник, 5 сентября.

"Враг продолжает совершать противоправные действия в Херсонской области. Так, российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей", – говорится в сообщении.

В свою очередь Telegram-канал Бердянск Сейчас сообщает, что во временно оккупированном Бердянске электроснабжение не возобновлено со вчерашнего дня. При этом в Херсоне и Мелитополе свет уже появился.

"Еще вчера в Херсоне и Мелитополе возобновили электроснабжение, бердянцы так и не дождались света. А вместе с тем и воды", – говорится в сообщении.

Ранее сегодня Энергоатом сообщил, что Запорожская АЭС снова полностью отключена от энергосети Украины. На станции остановился единственный работающий энергоблок, обеспечивающий функционирование самой АЭС.

Позже в Минэнерго пояснили, почему пока невозможен ремонт сетей к ЗАЭС.