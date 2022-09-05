Шмыгаль назвал приоритеты Украины в евроинтеграции

Приоритетами Украины являются продолжение постепенной интеграции во внутренний рынок, энергетическое, цифровое и платежное пространства ЕС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что приоритетами в работе правительства Украины является продолжение интеграции во внутренний рынок, энергетическое, цифровое и платежное пространства ЕС. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что об этом Шмыгаль сказал в ходе пленарного восьмого заседания Совета ассоциации Украина - ЕС. Он отметил, что сейчас все ветви власти работают над выполнением рекомендаций Евросоюза.

"После получения Украиной статуса кандидата и выполнения 7 рекомендаций ЕС, нашим ключевым приоритетом является переход к переговорному процессу по членству", - подчеркнул глава Кабмина.

Он отметил, что Украина ценит поддержку Европейским Союзом украинского энергетического сектора и поблагодарил за инициирование создания на базе Энергетического Сообщества Фонда энергетической поддержки Украины: "Наше государство рассчитывает на значительное увеличение объемов экспорта электроэнергии из Украины и дальнейшую поддержку Еврокомиссии в коммуникации с ENTSO-E".

По словам Шмыгаля, активизирован также диалог о сотрудничестве с ЕС в сфере возобновляемой энергетики на фоне сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Новый статус Украины как кандидата в члены ЕС способствует и процессу присоединения к Единой зоне платежей (SEPA).

Шмыгаль подчеркнул, что Национальный банк Украины уже сотрудничает с Европейским платежным советом по согласованию порядка присоединения к SEPA и техническим аспектам интеграции с ее участниками: "Это предоставит новые возможности украинской экономике".

Среди приоритетных целей также получение режима внутреннего рынка с ЕС в цифровом секторе и ускоренная интеграция в Единый цифровой рынок.

Важно и создание общего пространства международного роуминга между Украиной и ЕС и присоединения Украины к программе ЕС "Roam like at home". Премьер-министр подчеркнул, что цель Украины - как можно скорее начать предметный диалог по поводу присоединения к политике ЕС Роуминг как дома. По его словам, это один из ключевых шагов для Украины в статусе страны-кандидата по пути к интеграции в Единый цифровой рынок ЕС.

Напомним, сегодня состоялось восьмое заседание Совета ассоциации Украина-Евросоюз, по итогам которого было принято совместное заявление.

Также сегодня Украина и ЕС подписали пять соглашений, приближающих страну к вступлению в ЕС.