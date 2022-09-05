Удар по Кривому Рогу: стали известны детали

Две крылатые ракеты попали в нефтебазу, в результате чего был уничтожен большой запас топлива.

Две вражеские ракеты вечером в понедельник, 5 сентября, попали в нефтебазу под Кривым Рогом. Там начался пожар. Об этом в ходе брифинга сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул.

"Примерно в 19 часов вечера в Криворожском районе враг нанес два ракетных удара крылатыми ракетами по нефтебазе. Уничтожен большой запас топлива", - отметил Вилкул.

Он отметил, что спасатели приступают к локализации пожара. На месте работают все оперативные службы, последствия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге слышны взрывы. В домах, которые находятся рядом с эпицентром взрыва, выбило стекла от взрывной волны.

Напомним, 18 юиня на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области после ракетного удара РФ также начался пожар. Его тушили пять дней.