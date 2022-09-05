Зеленский прогнозирует бегство войск РФ из Украины

Глава государства рассказал об уничтожении баз и штабов оккупантов и ситуации на Запорожской АЭС.

ВСУ продолжают последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожать склады, базы, переправы и штабы оккупантов. Об этом в понедельник, 5 сентября, заявил президент Владиир Зеленский в своем видеообращении.

Он подчеркнул, что российская армия пришла на территорию Украины, не ожидая сопротивления.

"А убежит, не имея никакой надежды на спасение", - подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал о ситуации на Запорожской АЭС.

"Сегодня из-за очередного российского провокационного обстрела была повреждена последняя линия энергопередачи, которая соединяла ЗАЭС с энергосистемой Украины. Снова – это уже второй раз – из-за российской провокации Запорожская станция оказалась в шаге от радиационной катастрофы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что тот факт, что Россия делает это именно сейчас, накануне выводов МАГАТЭ, является очень красноречивым.

"Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу безразлично, что скажет МАГАТЭ, его не волнует, что решит международное сообщество. Россия заинтересована только в том, чтобы ситуация оставалась наихудшей и как можно дольше. Это можно исправить только ужесточением санкций, только официальным признанием России государством-террористом – на всех уровнях", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что пока Украина контролировала АЭС, там не было угроз радиационной катастрофы. В то же время с приходом РФ там тут же стал возможен наихудший сценарий, какой только можно представить.

Напомним, сегодня Энергоатом сообщил о повторном отключении ЗАЭС от энергосети Украины.