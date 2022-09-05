В МАГАТЭ рассказали о последствиях ударов по ЗАЭС

Один из шести реакторов продолжает работать и вырабатывать достаточно энергии для поддержки безопасной работы ЗАЭС.

Атомный реактор на Запорожской АЭС имеет достаточно энергии для обеспечения безопасности. Об этом сказали в МАГАТЭ, комментируя последствия последних обстрелов Запорожской АЭС, передает Sky News.

Отмечается, что украинская сторона проинформировала МАГАТЭ о том, что резервная линия электропередачи 330 кВ, которая соединяет ЗАЭС с тепловой электростанцией была отключена во время тушения пожара. Линия не была повреждена и ее повторно подключат после ликвидации огня.

В МАГАТЭ сообщили, что все линии электропередач были отключены от станции, однако один из шести реакторов продолжает работать и вырабатывать достаточно энергии для поддержки безопасной работы ЗАЭС.

Ранее сегодня Энергоатом сообщил, что Запорожская АЭС снова полностью отключена от энергосети Украины, на станции остановился единственный работающий энергоблок, обеспечивающий функционирование станции.

Тем времене в Минэнерго заявили, что ремонт сетей к ЗАЭС пока невозможен из-за боевых действий.

Также сегодня стало известно, что АЭС покинула часть сотрудников миссии, на ней осталось два представителя МАГАТЭ.