До конца года Украина перейдет к переговорам по членству в ЕС - Шмыгаль

Премьер-министр Украины встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудил ряд важных вопросов.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился в Брюсселе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили членство Украины в ЕС, таможенный безвиз и энергетический кризис. Об этом Премьер-министр написал в Telegram.

"Членство Украины в ЕС - наш приоритет. Рассказал госпоже фон дер Ляйен, как мы будем двигаться к этой цели. До конца года планируем выполнить семь условий и перейти к переговорам по членству в ЕС", - написал Шмыгаль.

Также премьер отметил, что на фоне энергетического кризиса в Европе с госпожой фон дер Ляйен обсудили потенциал экспорта украинской электроэнергии в ЕС.

"Для Европы это возможность снизить зависимость от российских энергоресурсов. Увеличение объемов поставок до 2000 МВт позволит Украине больше интегрироваться во внутренний рынок ЕС", - сказал премьер.

Также Шмыгаль сообщил, что с 1 октября Украина получит "таможенный безвиз" с ЕС, поэтому важно ускорить создание совместного таможенного контроля с европейскими соседями. Совместные пункты пропуска - это шаг к преодолению коррупции на таможне и ускорению пропуска грузов.

"Поблагодарил госпожу фон дер Ляйен за постоянную вовлеченность в вопросы помощи Украине. Визит в Брюссель показал, что все в Европе понимают важность победы Украины в войне и готовы поддерживать нас на пути к европейскому будущему", - подытожил Шмыгаль.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что приоритетами в работе правительства Украины является продолжение интеграции во внутренний рынок, энергетическое, цифровое и платежное пространства ЕС.