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Жители Энергодара пытаются покинуть город - ГУР

Увеличению потока беженцев из Энергодара предшествовало увеличение количества сотрудников Запорожской АЭС, желающих уволиться.
Жители Энергодара пытаются покинуть город - ГУР

Главное управление разведки МО Украины сообщило, что жители Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, начали выезжать из города.

В течение последних нескольких недель, а особенно в последние дни, отмечается постоянная тенденция как энергодаровцы спешат покинуть оккупированный город, выехав на подконтрольную Украине территорию. Таким образом, горожане реагируют на растущую угрозу потери контроля за ситуацией и процессами на ЗАЭС.

Особенность - увеличению потока беженцев из Энергодара предшествовало увеличение количества сотрудников Запорожской АЭС, желающих уволиться. С каждым днем ​​количество их заявлений увеличивается, потому что именно сотрудники станции больше всех знают о реальной ситуации на объекте и соответственно делятся ею с горожанами.

Напомним, ранее в результате пожара из-за обстрелов была отключена последняя линия, которая соединяла узел Запорожской АЭС/Запорожской ТЭС с энергосистемой Украины, и отключен от сети энергоблок №6, питающий собственные нужды ЗАЭС.

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