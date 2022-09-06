МИД анонсировало визит Трасс в Киев

Последний раз Лиз Трасс была в Киеве 17 февраля, за семь дней до начала полномасштабного вторжения России.

Новоизбранная премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ближайшее время может приехать в Киев. В МИДе уже начали готовить визит политику. Такое заявление сделал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире телемарафона.

Дипломат напомнил, что последний раз Трасс была в Киеве 17 февраля, за семь дней до начала полномасштабного вторжения России.Потом она неоднократно выражала желание приехать в Украину.

"Когда (Трасс) формально станет премьером (6 сентября), я думаю, сразу же состоится звонок, и договоренности о визите Лиз Трасс не заставят себя ждать. Мы уже как дипломатическая система начали готовить и этот разговор, и приезд Лиз Трасс в Киев" , - сказал Пристайко.

Напомним, новым лидером Консервативной партии и, соответственно, главой правительства Великобритании избрана действующий глава МИД страны Лиз Трасс. Она стала третьей женщиной-премьером в истории Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.