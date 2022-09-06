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ВСУ над Николаевом сбили две российские ракеты - Ок Юг

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаевскую область. Украинским защитникам во время воздушной тревоги удалось сбить две авиационные ракеты.
ВСУ над Николаевом сбили две российские ракеты - Ок Юг

В понедельник, 5 сентября, около 19:00, в небе над Николаевщиной, силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены две управляемые авиационные ракеты. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

В регионе с 18:05 до 19:25 была объявлена воздушная тревога.

Напомним, оккупанты регулярно обстреливают Николаевщину, в том числе ракетный удар был нанесен по областному центру в ночь на 5 сентября. По городу ударили ракетами типа С-300, попали в один из заводов.

 

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