Папа Франциск не приедет в Украину и Россию из-за проблем с коленом

Папа Франциск рассказал, что никаких поездок в его графике не намечается из-за ограничений, установленных врачами.

Врачи запрещают Понтифику ездить в Киев или Москву. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью TVI/CNN Portugal.

В то же время Франциск подчеркнул, что делает все возможное для прекращения конфликта в Украине, находясь в постоянном контакте с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Визит завис в воздухе. До сих пор не знаю. Я с ними разговариваю. Завтра, например, у меня телефонный разговор с президентом Зеленским. Посмотрим", - рассказал Папа Римский, отвечая на вопрос о возможности его поездок в Украину и Россию.

Папа Франциск рассказал, что никаких поездок, кроме запланированного на 13-15 сентября визита в Казахстан, в его графике не намечается из-за ограничений, установленных врачами.

"Сейчас я не могу ехать, потому что после поездки в Канаду колено очень медленно восстанавливается, поэтому врач мне запретил. Но я постоянно на связи по телефону и делаю, что могу. И я прошу каждого делать то, что в его силах. Ситуация действительно трагична", - заявил он.

В то же время Папа сказал, что несколько представителей Ватикана находятся в Киеве с начала войны.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало апостольского нунция в Украине Висвалдаса Кульбокаса из-за заявления Папы Римского Франциска относительно его комментария об убийстве российской пропагандистки Дарьи Дугиной.