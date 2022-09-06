За сутки оккупанты обстреляли Сумщину более 40 раз - ОВА

Под российским огнем оказались Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Миропольскаяи Новослободская общины.

За минувшие сутки по Сумщине было 39 российских прилетов из САУ и минометов, также две очереди из стрелкового оружия.Об этом сообщил председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий.

За день, 5 сентября, россияне совершили шесть обстрелов. В частности, под российским огнем оказались Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Миропольская, Новослободская общины.

К счастью, сутки прошли в области без потерь, говорит Живицкий.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Сумской области повреждена ЛЭП.

А на прошлой неделе на Сумщине из-за обстрела вспыхнул лесной пожар.