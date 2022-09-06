Враг держит в Черном море 16 крылатых ракет Калибр

Угроза ударов с воздуха остается актуальной. Военные призвали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

В Черном море по состоянию на 5 сентября на боевом дежурстве находятся два вражеских носителя крылатых ракет Калибр. Их общий залп составляет 16 ракет. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

"Корабельная группировка врага в Черном море без изменений в составе, районах маневрирования и намерений в постоянной готовности к применению 16 крылатых ракет Калибр", - отметили военные.

Следовательно, угроза ударов с воздуха остается актуальной. В ОК Юг призвали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ночью 6 сентября россияне нанесли ракетный удар по Харькову. В результате прилета в частный дом погибла женщина.