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Враг держит в Черном море 16 крылатых ракет Калибр

Угроза ударов с воздуха остается актуальной. Военные призвали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Враг держит в Черном море 16 крылатых ракет Калибр

В Черном море по состоянию на 5 сентября на боевом дежурстве находятся два вражеских носителя крылатых ракет Калибр. Их общий залп составляет 16 ракет. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

"Корабельная группировка врага в Черном море без изменений в составе, районах маневрирования и намерений в постоянной готовности к применению 16 крылатых ракет Калибр", - отметили военные.

Следовательно, угроза ударов с воздуха остается актуальной. В ОК Юг призвали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ночью 6 сентября россияне нанесли ракетный удар по Харькову. В результате прилета в частный дом погибла женщина.

 

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