В Украине окончательно запретили Партию Шария

Партия просила отменить решение Восьмого апелляционного административного суда о запрете ее деятельности.

Верховный суд окончательно запретил деятельность Партии Шария на территории Украины по иску Минюста. Об этом сообщает пресс-служба суда во вторник, 6 сентября.

"Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда во вторник пересмотрел в апелляционном порядке дело № П/857/1/22, в рамках которого министерство юстиции Украины просило суд запретить деятельность политической партии Партия Шария" – говорится в сообщении.

Указано, что в своей апелляционной жалобе партия просила отменить решение Восьмого апелляционного административного суда, удовлетворившего исковые требования министерства юстиции. Тогда суд запретил деятельность Партия Шария и передал имущество, средства и другие активы этой партии и всех ее структурных образований в собственность государства.

В итоге Верховный суд принял постановление, которым оставил апелляционную жалобу Партия Шария без удовлетворения, а решение первой инстанции – без изменений.

"Решение окончательно и обжалованию не подлежит", – заявили в суде и добавили, что полный текст решения с мотивировочной частью будет обнародован в течение пяти дней.

Как известно, СБУ подозревает Анатолия Шария – лидера партии, который не является ее членом – в госизмене и разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Напомним, СБУ объявила Шария в государственный розыск, несмотря на то, что он почти много лет живет за границей. При этом ранее СБУ сама подавала в ЦИК уведомление о том, что Шарий давно не проживает в Украине.

В мае нынешнего года Шария задержали в Испании, но вскоре отпустили под подписку о невыезде и по месту проживания в этой стране. Он будет ждать судебного решения об экстрадиции.