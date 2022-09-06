Рада приняла закон о защите географических названий сельхозпродукции

Ожидается, что реализация этого закона окажет положительное влияние на рыночную среду и приблизит законодательство Украины к праву ЕС.

Верховная Рада во вторник, 6 сентября, приняла закон, гарантирующий защиту географических указаний для сельскохозпродукции. Его поддержали 288 депутатов, сообщается на сайте ВР.

В пояснительной записке к закону указано, что документ разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства по охране прав на географические указания с правом Европейского Союза в части соблюдения правил защиты географических указаний для сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Закон регламентирует введение понятия традиционной гарантированной особенности и условия правовой охраны географического указания для сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Отмечается, что реализация закона окажет положительное влияние на рыночную среду, развитие регионов, экологию и окружающую среду, повышение эффективности территориальных громад, обеспечение защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов, граждан и государства.

Принятие проекта закона также позволит приблизить законодательство Украины к праву ЕС.

Ранее сообщалось, что в Украине гуцульская коровья брынза, гуцульская овечья брынза и мелитопольская черешня получили статус продукта с защищенным географическим указанием .