ВСУ ударили по пунктам управления врага - Генштаб

В связи со значительными потерями увеличилось количество вражеских подразделений, отводимых для восстановления боеспособности.

С начала нынешних суток украинские военные успешно отразили атаки врага на Донбассе – в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Любомировка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке во вторник, 6 сентября.

Так, для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила не менее восьми ударов, в ходе которых была уничтожена боевая техника, средства ПВО и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобугском направлениях. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям уничтожили один вертолет, БпЛА и пять крылатых ракет.

Поражены шесть пунктов управления врага, в том числе и корпусного уровня. Уничтожены три объекта сосредоточения живой силы оккупантов. В зону поражения попали девять средств противовоздушной обороны, результаты уточняются.

"Одновременно уничтожена техника радиоэлектронной разведки и борьбы, станции связи, понтонная и паромная переправы, восемь складов боеприпасов разного уровня, что значительно снизило возможности противника по ведению наступательных действий", – отметили военные.

В свою очередь враг нанес шесть ракетных и более десяти авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Для этого он провел более 30 самолетовылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Байрак, Асеевка, Пришиб, Татьяновка, Времовка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Полтавка, Ольговское, Новополь, Великое Артаково, Белая Криница, Терновка, Белогорка, Костромка, Новогригоровка, Благодатовка.

На Харьковском направлении враг обстрелял объекты в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино, Русская Лозовая, Русские Тишки, Мосьпаново, Гусаровка и Залиман.

На Славянском направлении враг активных наступательных действий не вел. Обстрелы со стороны оккупантов подверглись Долина, Краснополье, Мазановка, Дмитровка, Бражковка и Довгенькое.

На Краматорском направлении огневое поражение зафиксировано возле Богородичного, Сидорового, Кривой Луки, Закитного, Платоновки, Северска, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Григорьевки.

На Бахмутском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Опытное и Раздолевка.

На Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись Авдеевка, Опытное и Первомайское.

На Новопавловском направлении обстреляны районы Марьинки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы, Нескучного и Времовки.

На Запорожском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов возле Новоданиловки, Белогорья, Гуляйпольского, Дорожнянки, Червоного, Полтавки и Зализнычного.

На Южнобугском направлении противник совершал обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал активно вести воздушную разведку БПЛА, совершил более пятидесяти вылетов.

"Вместе с тем, в связи со значительными потерями увеличилось количество вражеских подразделений, отводимых для восстановления боеспособности. Кроме того, подразделения частных военных кампаний вынуждены пополняться за счет заключенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Этим лицам за участие в войне против Украины предлагают амнистию, гражданство РФ и денежные выплаты", – отметили в Генштабе.

Напомним, за время войны в Украине потери российских оккупантов превысили 50 тысяч убитыми. Только за минувшие сутки были ликвидированы не менее 350 россиян.