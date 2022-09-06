Принявшим переселенцев украинцам удвоят компенсацию

Владельцы жилья, которые помогают ВПЛ с проживанием, с октября будут получать от государства 900 грн в месяц за каждого принятого человека.

Владельцы жилья, которые разместили у себя переселенцев, с 1 октября будут получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждого такого человека в месяц. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что сегодня правительство заключило обновленный Меморандум с Обществом Красного Креста Украины.

"Это позволит увеличить финансирование на компенсации людям, которые предоставили временное жилье внутренним переселенцам в рамках программы Прихисток", - говорится в сообщении.

Социальная программа Прихисток действует по инициативе правительства. Ее цель - обеспечить жильем вынужденных переселенцев, которые переместились в период военного положения в более безопасные места, и помочь тем украинцам, которые безвозмездно их приютили.

Напомним, программа Прихисток запущена правительством в конце марта. По ее условиям, владельцы жилья, которые бесплатно помогут переселенцам с проживанием, смогут получить от государства около 450 грн в месяц за каждого принятого человека, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги.