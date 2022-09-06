Оккупанты заявили о смерти "коменданта" Бердянска после взрыва

Артем Бардин при взрыве лишился нижних конечностей. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Российский "комендант" временно оккупированного Бердянска Артем Бардин скончался от полученных ран при взрыве возле здания "администрации". Об этом сказал председатель общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, сообщает ТАСС во вторник, 6 сентября.

"Скончался, к сожалению, в больнице. Такие случаи у нас регулярные", – признался Рогов.

По данным СМИ, Артем Бардин при взрыве лишился нижних конечностей. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Машина "коменданта" была полностью уничтожена. При этом взрыв повредил еще три гражданских авто, в которых никого не было.

Отметим, что после атаки на "коменданта", в Бердянске прогремел еще один взрыв – в микрорайоне Слободка. О его последствиях пока не сообщается.

А 26 августа в Бердянске взорвали "замначальника ГАИ". Александра Колесникова доставили в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями.