Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

ВСУ показали уничтожение сил РФ в Балаклее

На видео попал разгром состава оккупантов, установки С-300, а также САУ противника. Кроме того, в сети появилось последствия попытки штурма украинских позиций.
ВСУ показали уничтожение сил РФ в Балаклее

Вооруженные силы Украины в оккупированной Балаклее на Харьковщине уничтожили склад оккупантов. Соответствующее видео во вторник, 6 сентября, опубликовала Группировки объединенных сил.

"На видео поражение состава оккупантов в Балаклее, установки С-300, а также САУ противника", - говорится в сообщении.

Также в сети появилось видео попыток штурма украинских позиций захватчиками в составе ЧВК, "ЛДНР" и ВС РФ. Ряд СМИ пишет, что эти кадры из-под Балаклеи. Однако, локация и время съемки требуют уточнения.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK