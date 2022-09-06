Зеленский анонсировал отправку зерна в Сомали

ООН прогнозировала голод в Сомали до конца текущего года из-за войны РФ против Украины, отметил президент.

В ближайшие недели в африканскую страну Сомали будет доставлено 28,6 тысячи тонн пшеницы из Украины. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в Twitter во вторник, 6 сентября.

По его словам, Украина продолжает спасать мир своим зерном.

"В дополнение к предыдущим судам с украинским зерном для Африки 28,6 тыс. тонн пшеницы уже в ближайшие недели прибудут в Сомали. ООН прогнозировала голод в этой стране до конца текущего года из-за войны РФ против Украины", – написал Зеленский.

Как известно, в конце августа первый зафрахтованный ООН сухогруз Brave Commander с пшеницей для Африки достиг порта назначения в Джибути. Этот корабль перевозил более 23 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Такого количества зерна достаточно, чтобы прокормить 1,5 млн человек в течение месяца.

Позже стало известно, что из Украины вышло второе судно с зерном, зафрахтованное ООН. Корабль Karteria доставит в Йемен тысячи тонн муки из зерна пшеницы, которое предварительно измельчат в Турции.