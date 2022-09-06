В Энергодаре сообщают о многочисленных взрывах
Мэр оккупированного российскими захватчиками Энергодара Дмитрий Орлов вечером во вторник, 6 сентября, сообщил о взрывах в городе.
"Прямо сейчас в городе Энергодар раздаются взрывы, провокации продолжаются, обстрелы со стороны оккупантов", - подчеркнул он.
По данным мэра, есть информация о многочисленных прилетах.
"Попадание возле Газового Хозяйства 1 микрорайон возле ДЮСШ, обстрелы рядом с гаражным кооперативом ГСК-1, обстрелы вблизи Городского парка, обстрелы рядом с магазином Галина и Оптовик, обстрелы рядом с подстанцией Луч", - написал Орлов.
Он призвал жителей оставаться в укрытиях.
"Также продолжаются обстрелы и провокации противоположного берега Никополь/Марганец", - добавил Орлов.
Он отметил, что местные жители сообщают о том, что прилет слышен через пару секунд после вылета.
Напомним, сегодня утром в Энергодаре прогремел мощный взрыв, после чего в городе пропало электричество и водоснабжение.