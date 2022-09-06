В Энергодаре сообщают о многочисленных взрывах

Местные жители сообщают о том, что взрыв от прилета слышен через пару секунд после вылета.

Мэр оккупированного российскими захватчиками Энергодара Дмитрий Орлов вечером во вторник, 6 сентября, сообщил о взрывах в городе.

"Прямо сейчас в городе Энергодар раздаются взрывы, провокации продолжаются, обстрелы со стороны оккупантов", - подчеркнул он.

По данным мэра, есть информация о многочисленных прилетах.

"Попадание возле Газового Хозяйства 1 микрорайон возле ДЮСШ, обстрелы рядом с гаражным кооперативом ГСК-1, обстрелы вблизи Городского парка, обстрелы рядом с магазином Галина и Оптовик, обстрелы рядом с подстанцией Луч", - написал Орлов.

Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

"Также продолжаются обстрелы и провокации противоположного берега Никополь/Марганец", - добавил Орлов.

Он отметил, что местные жители сообщают о том, что прилет слышен через пару секунд после вылета.

Напомним, сегодня утром в Энергодаре прогремел мощный взрыв, после чего в городе пропало электричество и водоснабжение.