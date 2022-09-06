Зеленский выступил на открытии Нью-Йоркской фондовой биржи

После своей речи, в которой президент призвал инвестировать в Украину, он виртуально позвонил в колокол на открытии биржи, что является почетной прерогативой.

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии открытия торгов Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и анонсировал большую информационную кампанию по привлечению инвестиций в экономику – #AdvantageUkraine. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщает пресс-служба ОП.

"Сегодня мы даем старт большой информационной кампании по привлечению инвестиций #AdvantageUkraine. Мы расскажем всему миру, почему Украина уже сегодня место выгодных инвестиционных и финансовых возможностей", - сказал глава государства.

Он также призвал американский бизнес инвестировать в Украину, в проекты на сотни миллиардов долларов.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина борется за возможность для каждого украинца пользоваться всеми проявлениями свободы, доступными свободному человеку в демократическом обществе, заявив о достижении "значительных результатов" в этом.

"Мы объединили мир вокруг нашей борьбы за свободу. Мы освобождаем украинскую землю от российской армии. Мы уже начали восстановление всего, что было разрушено российским террором. Мы восстанавливаем нашу экономику. И мы даем возможность вам и вашим компаниям работать вместе с нами – на благо каждого из нас. Украина – это история будущей победы и это шанс для вас инвестировать уже в проекты на сотни миллиардов долларов, чтобы быть победителями вместе с нами", - подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский виртуально ударил в звонок во время открытия Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). К слову, общественное внимание к церемонии открытия Нью-Йоркской фондовой биржи привлек президент США Рональд Рейган, ударивший в колокол в 1985 году. С тех пор это перестало быть просто сигналом, оно стало символом престижа. Поэтому даже в цифровую эру колокол все еще сообщает о начале торгов.

Ранее сообщалось, что в ЕС намерены привлечь €100 млрд на восстановление Украины.