Минобороны пояснило особенности воинского учета женщин

Никаких ограничений при пересечении границ для женщин не будет, а постановка на воинский учет будет добровольной.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что законодательные нормы, согласно которым постановка женщин на воинский учет будет добровольной. Об этом она во вторник, 6 сентября, написалав Telegram.

По словам Маляр, никаких ограничений для женщин насчет пересечения границы с 1 октября не будет.

При этом будет утвержден исключительно добровольный порядок постановки украинок на воинский учет.

Ранее Маляр раскритиковала "панику" из-за информации о "призыве женщин в армию" и объяснила, какие специальности нужны ВСУ.

Напомним, Маляр заявила, что разные "источники", на которые ссылаются некоторые СМИ, вряд ли существуют и доверять им категорически нельзя.