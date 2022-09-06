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Минобороны пояснило особенности воинского учета женщин

Никаких ограничений при пересечении границ для женщин не будет, а постановка на воинский учет будет добровольной.
Минобороны пояснило особенности воинского учета женщин

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что законодательные нормы, согласно которым постановка женщин на воинский учет будет добровольной. Об этом она во вторник, 6 сентября, написалав Telegram.

По словам Маляр, никаких ограничений для женщин насчет пересечения границы с 1 октября не будет.

При этом будет утвержден исключительно добровольный порядок постановки украинок на воинский учет.

Ранее Маляр раскритиковала "панику" из-за информации о "призыве женщин в армию" и объяснила, какие специальности нужны ВСУ.

Напомним, Маляр заявила, что разные "источники", на которые ссылаются некоторые СМИ, вряд ли существуют и доверять им категорически нельзя.

 

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