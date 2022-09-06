Германия передала Украине еще пять зениток Gepard

Пять дополнительный зенитных установок Gepard и радиолокационная станция COBRA уже в Украине.

Германия передала Украине пять дополнительный зенитных установок Gepard и радиолокационную станцию COBRA. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщает пресс-служба правительства Германии.

В сообщении говорится, что Украина уже получила одну радиолокационную станцию COBRA. Также, по их данным, для ВСУ уже передали 20 зенитных установок Gepard. Немецкое правительство отмечает, что на прошлой неделе было передано только 15 установок этого типа.

Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине ПВО IRIS-T раньше срока. Новейшие немецкие системы ПВО IRIS-T будут в Украине уже в сентябре.

Зенитная самоходная установка Gepard способна уничтожать воздушные цели на высоте от 100 м до 4 км, летящих со скоростью до 350 - 400 м/с, а также наземные цели на дальности до 4500 метров с места и в движении.

РЛС COBRA – это станция контрбатарейной борьбы, которая определяет координаты позиций артиллерии противника, минометных батарей, а также самодельных ракетных установок. Кроме того, РЛС может рассчитывать точки падения снарядов и ракет, что позволяет корректировать огонь своих подразделений, а также оповещать их об угрозе огневого поражения.