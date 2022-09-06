На выставке трофейной техники РФ в Черновцах обнаружили боеприпас - СМИ

Полиция оцепила место, где размещено оружие. Возле выставки разместили кареты скорой помощи.

В Черновцах на выставке трофейной российской техники в одном из экспонатов обнаружили боеприпас, который мог сдетонировать. Об этом сообщает местное издание Чернівецький промінь.

Полиция оцепила место, где размещено оружие. Возле выставки разместили кареты скорой помощи.

По информации журналистов, обнаружили неразорванный боеприпас в одной из российских самоходных артиллерийских установок. В полиции подтвердили, что проводят проверку трофейной техники.

Выставка уничтоженного российского оружия на Соборной площади в Черновцах продлится до 11 сентября. На площади выставили пять подбитых машин. Среди трофеев: танк, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортер и зенитный ракетный комплекс Бук. С того же ЗРК в 2014 году над Донбассом сбили пассажирский авиалайнер.