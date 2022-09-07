Зеленский поговорил с Трасс и пригласил ее в Киев

Трасс сдержала обещание, что после ее избрания на должность, Зеленский будет первым мировым лидером, с которым она официально пообщается.

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил сегодня с новым премьером Британии Лиз Трасс. Об этом во вторник, 6 сентября, Владимир Зеленский сообщил в микроблоге Twitter.

"Первым среди иностранных лидеров провел разговор с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Выразил благодарность народу Великобритании за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Важно, что Великобритания готова к ее дальнейшему усилению. Уделили внимание гарантиям безопасности", - заявил Зеленский.

Также лидеры стран обсудили участие Британии в восстановлении Украины.

"Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель - остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", - добавил в итоге президент.

Зеленский пригласил Лиз Трасс в Украину.

Отметим, Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании. Для назначения на этот пост она прибыла в поместье Балморал в Шотландии на аудиенцию к королеве Елизавете II. Монарх одобрила кандидатуру лидера консерваторов на должность премьер-министра страны и поручила сформировать новое правительство.

Напомним, накануне новым лидером Консервативной партии и, соответственно, главой правительства Великобритании избрана действующий глава МИД страны Лиз Трасс. Она стала третьей женщиной-премьером в истории Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.