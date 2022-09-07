Контратака на Харьковщине. Неожиданный удар ВСУ

Президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас почти по всей линии фронта продолжается жесткое противостояние, но украинские защитники по многим направлениям абсолютные молодцы.

Вооруженные силы Украины перешли в наступление на Харьковском фронте. Во вторник утром появились сообщения об ударе во фланг так называемой Изюмской группировке российских войск в направлении Балаклеи. По многочисленным, хотя и официально неподтвержденным сообщениям, российские силы поспешно отходят за реку Северский Донец.

Битва за Балаклею

Пророссийские телеграм-каналы полны постов о том, что украинская армия овладела поселком Вербовка под Балаклеей, где базируется крупный российский арсенал. Другие источники сообщают, что украинские войска уже заняли саму Балаклею.

Официальные источники

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя военную операцию на юге, намекнул, что ВСУ начали контрнаступление на разных направлениях.

"Я не скажу, что это лишь контрнаступление на Херсонщине... Есть направление или направления - во множественном числе - и мы должны двигаться вперед", - сказал он. По словам Зеленского, он пока не может обсуждать детали военных действий, чтобы "противник получил от нас несколько сюрпризов".

В своем вечернем видеообращении Зеленский рассказал, что сейчас почти по всей линии фронта продолжается жесткое противостояние, но украинские защитники по многим направлениям абсолютные молодцы.

"Жесткое противостояние продолжается почти по всей линии фронта. Это почти 1300 км активных боевых действий. И просто несправедливо, когда об отдельных участках фронта говорят очень многое, а о других якобы забывают. Хотя наши воины на многих направлениях абсолютные молодцы, абсолютные герои. И на Донбассе, и в Харьковской области, и в Запорожской области, и на юге, и в приграничных районах севера и востока страны", - заявил Зеленский.

Важность этого участка фронта

Балаклея расположена к северо-западу от Изюма, через нее идут основные потоки снабжения крупной российской группировки, нацеленной на Славянск и Краматорск.

Через Балаклею проходит трасса на Купянск - железнодорожную станцию, на которую с российской территории поступает основной объем грузов военного назначения.

К востоку от Изюма протекает довольно широкая река Оскол, что сильно затрудняет снабжение Изюмской группировки.

Если сообщения о взятии ВСУ Балаклеи подтвердятся, это серьезно осложнит положение российских войск: во-первых, этот город прикрывал их тыл, во-вторых, оттуда открываются трассы и на Купянск, и на Весёлое, что чревато окружением.