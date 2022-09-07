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ВСУ абсолютные молодцы - Зеленский

Почти по всей линии фронта продолжается жесткое противостояние украинских защитников и российских оккупантов.
ВСУ абсолютные молодцы - Зеленский

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что жестокое противостояние в данное время происходит по всей линии фронта, однако ВСУ показывают хорошие результаты. Об этом во вторник, 6 сентября, украинский лидер заявил в своем видеообращении. 

 "Жесткое противостояние продолжается почти по всей линии фронта. Это почти 1300 км активных боевых действий.

И просто несправедливо, когда об отдельных участках фронта говорят очень многое, а о других якобы забывают. Хотя наши воины на многих направлениях абсолютные молодцы, абсолютные герои.

И на Донбассе, и в Харьковской области, и в Запорожской области, и на юге, и в приграничных районах севера и востока страны", - сказал он. 

Президент рассказал, что за прошедшие сутки украинским воинам удалось сбить пять из шести российских ракет Х-101: "Это дорогая потеря для России и спасение многих украинских жизней. Четыре из этих ракет сбили военнослужащие воздушного командования "Юг" - молодцы, парни".

Президент также поблагодарил бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады, сдерживающих врага на Донецком направлении, а также военных по противовоздушной обороне.

 

Напомним, сегодня вечером Генштаб ВСУ сообщил об ударе по пунктам управления врага.

 

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