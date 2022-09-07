Рада приняла закон, против которого выступали антивакцинаторы

Закон должен ввести презумпцию согласия на вакцинацию и на законодательном уровне прописать обязательность прививок от 11 болезней.

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник, 6 сентября, приняла 228 голосами "за" законопроект О системе общественного здоровья. Об этом сообщает Лига.Новости.

Он предусматривает предоставление Центру общественного здоровья полномочий в области реагирования на биологические угрозы, а также создание сети региональных центров по контролю и профилактике заболеваний.

Закон должен ввести презумпцию согласия на вакцинацию и на законодательном уровне прописать обязательность прививок от 11 болезней вместо нынешних десяти (добавлялась пневмококковая инфекция).

Противники вакцинации проводили акции протеста из-за этого законопроекта, а на сайте президента Украины было зарегистрировано полтора десятка петиций против его принятия, одна из которых даже набрала нужное количество голосов - 25 000.

Из-за протестов статью закона о профилактических прививках урезали в одно предложение: "Профилактические прививки с целью предотвращения заболеваний инфекционными болезнями проводятся в соответствии с календарем профилактических прививок, утверждаемым центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения".

Несмотря на это, министр здравоохранения Виктор Ляшко законом доволен.

"Шесть лет дискуссий, обсуждений, критики, неприятия, манипуляций, проплаченных акций и, наконец, имеем принятый закон", - говорится в Facebook министра.

Он заявил, что законопроект приближает Украину к европейским стандартам, а также наконец регулирует распределение функций ликвидированной восемь лет назад санитарно-эпидемиологической службы.

Напомним, Минздрав снова планирует публиковать данные о заболеваемости COVID-19 и проводить массовую кампанию по вакцинации.