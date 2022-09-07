Президент призвал расширить возможности МАГАТЭ

Миссия, побывавшая на Запорожской атомной станции, представила документальный результат своей работы.

Международная организация МАГАТЭ нуждается в более широком мандате, чтобы иметь возможноть вынудить Россию к демилитаризации территории АЭС и возвращению полного контроля над ней Украине. Об этом во вторник, 6 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"О предложении генерального директора МАГАТЭ Гросси создать зону защиты на станции, то нужно смотреть на конкретное содержание такого инструмента: что именно может быть защитой?

Если содержание этого предложения заключается в демилитаризации территории АЭС - а это логично, потому что именно российское военное присутствие поставило Запорожскую станцию ​​на грань радиационной катастрофы, - то мы можем поддержать такую ​​демилитаризованную зону защиты.

В любом случае чувствуется, что современные международные организации нуждаются в более широком мандате для своих действий", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что от успешного выполнения этой задачи выиграет весь мир.

"Если Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы, значит у мира должны быть соответствующие средства, чтобы поставить Россию в условия, когда государство-террорист будет вынуждено прекратить террор", - сказал президент.