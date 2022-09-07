Власти Купянска впервые за пять месяцев обратились к жителям города

Населенный пункт долгое время находится под российской оккупацией и все это время местные власти ничего не публиковали в сети.

Власти города Купянск Харьковской области, который около пяти месяцев находится под оккупацией россиян, обратились к жителям города. В частности, с видеообращением к ним во вторник, 6 сентября, выступил депутат Купянского городского совета Вадим Крохмаль со страницы Facebook Купянского городского совета.

Он призвал людей не пренебрегать своей безопасностью, подготовить укрытия и стратегический запас пищи, зарядить павербанки.

"ВСУ уже близко. Купянск всегда был и остается украинским городом. Следите за сообщениями из официальных источников, - сказал он.

Крахмал рассказал, что, несмотря ни на что, оккупанты готовятся к так называемому "референдуму". Им помогают коллаборанты. Их же списки уже есть у СБУ. Депутат призвал местных "не участвовать в этих фейковых действах" и напомнил, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

"Российские захватчики разгоняют басни, мол, украинские власти покинули Купянск. Однако это не так. Город будет скоро освобожден", - сказал Крохмаль.

Отметим, Вооруженные силы Украины в оккупированной Балаклее на Харьковщине уничтожили склад оккупантов.