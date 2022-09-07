Зеленский высказался о запрете виз для россиян

Уже не раз Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов, подчеркнул украинский лидер.

Туризм для россиян в европейские страны не допустим, более того, их пребывание в ЕС может быть опасным для европейцев. Об этом во вторник, 6 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я благодарен госпоже главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и всем европейским лидерам, которые поддерживают визовые ограничения для граждан России. Абсолютно недопустимо, что европейской территорией могут пользоваться для туризма или для шопинга те, кто у себя дома, в России, не только поддерживает раскол и издевательства над Европой, но и работает на них", - отметил президент.

Он подчеркнул, что пребывание в Еропе россиян может быть просто опасным для граждан других стран.

"Уже неоднократно Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов. На шпиль в Солсбери, на немецкие улицы и склады с оружием в Чехии они уже насмотрелись. Хватит. Европа - не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает", - подчеркнул Зеленский.

"Надо продемонстрировать гражданам государства-террориста, что они несут моральную ответственность за агрессию своего государства против Украины и Европы", - добавил он.