Украинские военные сбили российский Су-25 на юге
Вооруженные силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 единиц личного состава на южном направлении. Об этом в среду, 7 сентября, сообщает Оперативное командование Юг.
"Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг еще раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. За что и щедро уплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен нашими зенитно-ракетными подразделениями", - сказано в сообщении.
Подтвержденные потери россиян составляют:
- 83 военнослужащих
- пять танков
- 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С"
- три пушки "Гиацинт-Б"
- три единицы авто-бронетехники
- беспилотник "Орлан"
- три склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.
Корабельная группировка россиян продолжает маневры вдоль крымского побережья в безопасных для себя районах. На боевом дежурстве находятся 2 надводных ракетоносителя, снаряженные 16 "Калибрами".
Напомним, Генштаб ВСУ сообщил об ударе по пунктам управления врага.