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Украинские военные сбили российский Су-25 на юге

Противник продолжает оборонительные бои и обстрелы населенных пунктов как вдоль линии соприкосновения, так и в тыловых районах.
Украинские военные сбили российский Су-25 на юге

Вооруженные силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 единиц личного состава на южном направлении. Об этом в среду, 7 сентября, сообщает Оперативное командование Юг.

"Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг еще раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. За что и щедро уплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен нашими зенитно-ракетными подразделениями", - сказано в сообщении. 

Подтвержденные потери россиян составляют:

  • 83 военнослужащих
  • пять танков
  • 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С"
  • три пушки "Гиацинт-Б"
  • три единицы авто-бронетехники
  • беспилотник "Орлан"
  • три склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.

Корабельная группировка россиян продолжает маневры вдоль крымского побережья в безопасных для себя районах. На боевом дежурстве находятся 2 надводных ракетоносителя, снаряженные 16 "Калибрами".

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил об ударе по пунктам управления врага.

 

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