Украинские военные сбили российский Су-25 на юге

Противник продолжает оборонительные бои и обстрелы населенных пунктов как вдоль линии соприкосновения, так и в тыловых районах.

Вооруженные силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 единиц личного состава на южном направлении. Об этом в среду, 7 сентября, сообщает Оперативное командование Юг.

"Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг еще раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. За что и щедро уплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен нашими зенитно-ракетными подразделениями", - сказано в сообщении.

Подтвержденные потери россиян составляют:

83 военнослужащих

пять танков

12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С"

три пушки "Гиацинт-Б"

три единицы авто-бронетехники

беспилотник "Орлан"

три склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.

Корабельная группировка россиян продолжает маневры вдоль крымского побережья в безопасных для себя районах. На боевом дежурстве находятся 2 надводных ракетоносителя, снаряженные 16 "Калибрами".

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил об ударе по пунктам управления врага.