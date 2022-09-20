Враг атаковал дамбу на Харьковщине - Генштаб

С начала нынешних суток противник нанес семь ракетных и 20 авиационных ударов по территории Украины.

Российские агрессоры пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке во вторник, 20 сентября.

Так, за текущие сутки российские оккупанты нанесли семь ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Вследствие террористических действий российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них Славянск, Северск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков.

В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища на реке Северский Донец, но успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов и разнокалиберной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Михайлово и Гута Студенецкая Черниговской области и Нововасильевка и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Дергачи, Фиголевка, Двуречная, Шевченково, Купянск и Каменка;

на Краматорском направлении – Яровая, Пришиб, Донецкое, Серебрянка, Щурово, Райгородок, Озерное, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Ивано-Дарьевка, Роздоловка, Александровка и Григорьевка;

на Бахмутском направлении – Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское;

на Запорожском направлении – Новоселка, Новополь, Временка, Великая Новоселка, Угледар, Новомайорское, Железнодорожное, Гуляйполе, Малиновка, Красное, Дорожнянка, Малые Щербаки, Малая Токмачка и Каменское.

на Южнобугском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов. В частности, Высокополье, Миролюбовка, Новогригорьевка, Белогорка, Благодатовка, Широкое, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка.

В результате успешных действий подразделений Сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает нести значительные потери, информирует Генштаб.

Подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны поразила 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и одну позицию зенитного ракетного комплекса.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огневое поражение по 30 объектам противника. В частности, по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 районам сосредоточения артиллерии, а также трем складам боеприпасов. Общие потери врага уточняются.

Напомним, Россия потеряла почти 55 тысяч военных убитыми за время войны против Украины. Только за минувшие сутки было ликвидировано не менее 160 россиян.