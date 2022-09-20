ВСУ сбили российский Су-25 и иранский дрон

В этот раз потери оккупантам нанесли силы противовоздушной обороны воздушного командования Юг.

Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области и иранский дрон-камикадзе Shahed-136 в Николаевской области. Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ во вторник, 20 сентября.

"Около 17:00 на Херсонщине военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" сбит очередной российский штурмовик Су-25", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что дрон Shahed-136, который россияне маркируют как Герань-2, сбили на Николаевщине около 16:00 силами ПВО воздушного командования Юг. Это барражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра.

Напомним, Россия понесла огромные потери в авиации за время войны в Украине. По состоянию на утро 20 сентября ВСУ уничтожили 252 самолета, 217 вертолетов и 925 дронов.