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Флаг Украины подняли на стеле между Донецкой и Харьковской областями

Украинское знамя снова развевается на границе Донетчины и Харьковщины, отметил Павел Кириленко.
Флаг Украины подняли на стеле между Донецкой и Харьковской областями

Украинский флаг подняли на стеле между Донецкой и Харьковской областями. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко в своем Telegram-канале во вторник, 20 сентбяря.

"Здесь еще недавно велись ожесточенные бои, а теперь о них напоминают только оставленная техника и минные поля", - написал он.

Руководитель ОВА также опубликовал соответствующие фотографии.

"Благодаря Вооруженным силам участок трассы Киев-Харьков-Довжанский свободен от оккупантов, но крайне опасен, поскольку буквально нашпигован остатками боеприпасов", - добавил Кириленко.

 

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