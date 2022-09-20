Флаг Украины подняли на стеле между Донецкой и Харьковской областями

Украинское знамя снова развевается на границе Донетчины и Харьковщины, отметил Павел Кириленко.

Украинский флаг подняли на стеле между Донецкой и Харьковской областями. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко в своем Telegram-канале во вторник, 20 сентбяря.

"Здесь еще недавно велись ожесточенные бои, а теперь о них напоминают только оставленная техника и минные поля", - написал он.

Руководитель ОВА также опубликовал соответствующие фотографии.

"Благодаря Вооруженным силам участок трассы Киев-Харьков-Довжанский свободен от оккупантов, но крайне опасен, поскольку буквально нашпигован остатками боеприпасов", - добавил Кириленко.