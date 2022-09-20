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Запорожский район подвергся ракетному удару - ОВА

Села Григоровка, Юльевка, Речное и поселок Камышеваха подверглись ракетным атакам в течение часа.
Запорожский район подвергся ракетному удару - ОВА

Российские агрессоры ударила ракетами по Запорожскому району. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Александр Старух вечером во вторник, 20 сентября.

По его данным, села Григоровка, Юльевка, Речное и поселок Камышеваха подверглись ракетным атакам в течение последнего часа.

"В Юльевке и Камышевахе по три прилета. По предварительной информации враг применил ракеты С-300", – отметил Старух.

Он добавил, что информация о пострадавших и разрушении еще выясняется.

Ранее во вторник на Харьковщине россияне обстреляли село Грушевка в Купянском районе. Там погибли два человека и ранения получили еще девять. Среди пострадвших четыре ребенка.

 

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