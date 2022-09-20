Зеленский провел переговоры с руководством Goldman Sachs

После победы Украины инвесторы выиграют, ведь украинцы получат сильную мотивацию к восстановлению страны, отметил президент.

Мировой бизнес должен проявлять стойкость в поддержке украинской экономики, в то время как Украина демонстирует стойкость в противостоянии с российскими агрессорами. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время встречи в формате видеоконференции с руководством одной из крупнейших инвесткомпаний в США и мире Goldman Sachs, сообщает пресс-служба украинского лидера во вторник, 20 сентября.

Поддержите нас сейчас – это очень нужно. Поддержите нашу экономику сейчас и вы выиграете в будущем, – призвал Зеленский.

Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения РФ украинцы продемонстрировали единство в обществе и стойкость на поле боя.

"Наши государственные институты тоже выстояли. Поэтому мировой бизнес должен проявлять стойкость в поддержке украинской экономики. Для нас это очень важно", – заявил президент.

Зеленский признал, что во время войны инвестиции рискованы, но после победы Украины инвесторы выиграют, ведь украинцы получат сильную мотивацию к восстановлению страны.

Напомним, 19 сентября Владимир Зеленский провел переговоры с главой крупнейшей в мире инвесткомпании BlackRock Ларри Финком.

Ранее Зеленский назвал пять главных отраслей для инвестиций в Украине.