Подоляк призвал дать ATACMS из-за "референдумов"

Советник ОП призвал Запад передать Киеву ATACMS как ответ на анонсированные оккупантами "голосования".

Западным партнерам Украины необходимо предоставить ВСУ современные боевые танки и ракеты ATACMS, в ответ на планы РФ провести "референдумы" на оккупированных украинских территориях. Об этом заявил советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте во вторник, 20 сентября.

"Мировое сообщество должно немедленно и жестко отреагировать на попытку аннексии территории Украины, усилив помощь оружием и введя новые экономические секторальные санкции в отношении России", - подчеркнул он.

Представитель ОП считает, что пора предоставить современные танки и дальнобойные ракеты ATACMS для Украины раз Россия выступает против этого шага.

ATACMS (Army Tactical Missile System) - оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), который предназначен для поражения точечных целей: командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, составы, расположенные в глубине обороны противника.

Запуск ракет осуществляется модернизированной пусковой установкой РСЗО M270 и M142 HIMARS.

ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток.

ОТРК имеет ракету MGM-140B. Она представляет собой оперативно тактическую ракету с увеличенной до 300 км дальностью полета.

Напомним, квазиглава "ЛНР" Леонид Пасечник подписал принятый "парламентом" псевдореспублики "закон о референдуме". В "ДНР" заявили, что также намерены провести псевдореферендум о присоединении к России.

Отметим, что мировая общественность прокомментировала запланированные Россией "голосования" на оккупированных территориях Украины. В частности, представители США, Германии, Польши, Латвии, а также генсек НАТО выразили свою солидарность Киеву.