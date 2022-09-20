Ермак и помощник Байдена обсудили военную помощь Украине

Переговоры прошли в рамках постоянного диалога с партнерами и союзниками Украины, отметили в ОП.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Об этом сообщает пресс-служба ОП вечером во вторник, 20 сентября.

Указано, что в ходе переговоров Ермак рассказал Салливану о текущей ситуации на фронте, о мерах по защите и восстановлению нормальной жизни на деоккупированных территориях.

"Собеседники также обсудили продолжение помощи украинской армии. Руководитель Офиса президента поблагодарил американских союзников за то, что стоят бок о бок с украинским народом в борьбе с российской агрессией", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что США могут в будущем передать Украине танки. Утверждалось, что вопрос предоставления американских танков уже "на столе".