Ермак и помощник Байдена обсудили военную помощь Украине
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Об этом сообщает пресс-служба ОП вечером во вторник, 20 сентября.
Указано, что в ходе переговоров Ермак рассказал Салливану о текущей ситуации на фронте, о мерах по защите и восстановлению нормальной жизни на деоккупированных территориях.
"Собеседники также обсудили продолжение помощи украинской армии. Руководитель Офиса президента поблагодарил американских союзников за то, что стоят бок о бок с украинским народом в борьбе с российской агрессией", – говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что США могут в будущем передать Украине танки. Утверждалось, что вопрос предоставления американских танков уже "на столе".