Пародия без смысла. Запад о "референдумах" РФ

Западные партнеры Украины обещают никогда не признать аннексии Россией части оккупированных территорий Украины.

Планы России провести так называемые “референдумы” на временно оккупированной территории Украины на Западе воспринимают не иначе, как агонию путинского режима.

США

Соединенные Штаты никогда не признают аннексии Россией части оккупированных территорий Украины и заставят Москву платить цену, если она попытается это осуществить, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Эти “референдумы” пренебрежение принципами суверенитета и территориальной целостности, которые закладывают фундамент международного порядка и лежат в основе Устава ООН. Мы знаем, что эти "референдумы" будут полны манипуляций и что Россия использует их как повод для аннексии территорий – сейчас или в будущем", – добавил он.

"Скажу четко: если это действительно произойдет, США никогда не признают претензии РФ на территории, которые она попытается аннексировать. И мы никогда не признаем эти территории чем-нибудь другим, кроме как территорией Украины", - подчеркнул Салливан.

Советник Байдена по нацбезопасности подчеркнул, что "референдумы" не дадут России преимущества за столом переговоров с Украиной: "Как раз наоборот: это действие страны, потерпевшей неудачи – военные и дипломатические".

НАТО

"Псевдореферендумы не имеют никакой легитимности и не изменяют характер агрессивной войны России против Украины. Это – дальнейшая эскалация в путинской войне. Международное сообщество должно осудить такое вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", – отметил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

ЕС

В Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.

"Для меня это означает нервозность в Москве, как я думаю, из-за отката на фронте. Что касается референдума, то это витает в воздухе уже неделями, и в конце концов они попытаются это сделать, пытаясь добиться хоть какого-то успеха, который в любом случае законен не будет. Это то, как я это понимаю", – сказал высокопоставленный европейский чиновник из Нью-Йорка.

Что касается объявления возможных санкций для РФ, как и последующей военной помощи для Украины, чиновник сообщил, что ЕС "продолжает сотрудничать с США, Великобританией, Японией и другими". "Я не ожидаю объявлений здесь, в Нью-Йорке, но будет заседание Европейского совета в октябре, где будет продвижение по вопросам и санкций и военной поддержки", - добавил он.

Франция

"Это еще одна провокация, которая, на наш взгляд, не будет иметь никаких последствий для нашей позиции: Россия должна уйти с территории Украины и соблюдать признанные границы", - подчеркнул французский президент Эммануэль Макрон.

"Организация референдумов на территориях, пострадавших от бомбардировок, где люди были вынуждены бежать, является признаком цинизма", – добавил он.

Германия

"Вполне понятно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц журналистам в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что на них не распространяется "международное право и договоренности, достигнутые международным сообществом".

Польша и страны Балтии

Президент Польши Анджей Дуда назвал запланированные оккупантами на захваченных территориях Украины псевдореферендумы ничего не стоящими.

"Полякам, особенно старшим, не надо рассказывать, чего они стоят. Они ничего не стоят. Правда в том, что результат определяется в Кремле, а не голосованием. На самом деле неважно, кто голосует. С демократической точки зрения это издевательство, и мы так к этому подходим. Надеюсь, что в международной сфере никто не будет придавать этому значение, потому что доверие к этим результатам нулевое", - сказал Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что на каждой из встреч на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке поднимает вопрос Украины.

"Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Владимиром Зеленским. Я поделился своими наблюдениями и знаниями, а также рассказал об ожиданиях в нашей части Европы и о том, чем может закончиться эта российская агрессия. Я сказал, что это должно означать вывод российских войск и возвращение Украины к ее международно признанным границам. Это условие для того, чтобы мы в Европе чувствовали себя спокойно, учитывая также опыт Второй мировой войны", - добавил он.

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что намерение РФ провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины будет иметь для России обратный эффект.

"Сценарий оккупантов в действии. Поскольку Россия продвигает фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и ясно: Мы никогда этого не признаем. Украина имеет полное право вернуть свою территорию. Донецк, Луганск, Крым – это все Украина", - написала Каллас в своем Twitter.

По ее словам, Россия продолжает шантажировать и пытается незаконно забрать то, что ей не принадлежит.

"Подобные действия будут иметь обратный эффект и сплотят нашу поддержку Украины. Больше военной помощи, больше санкций против агрессора, привлечение России к ответственности за преступления", – убеждена Кая Каллас.