Зеленский отреагировал на "референдумы" оккупантов
Позиции Украины четко очерчены и не изменятся от заявлений, звучащих из Кремля о проведении "референдумов" на оккупированных территориях. Об этом во вторник, 20 сентября, говорится в видеообращении президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что Москва не сказала ничего нового.
"Наши позиции - четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей", - подчеркнул Зеленский.
Он призвал еще больше поддерживать ВСУ, разведку, ССО, СБУ, Нацгвардию, полицию, пограничников - всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность.
"Наши позиции не меняются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. И имеем в этом полную поддержку наших партнеров. Видим понимание не только от наших партнеров, но и от тех государств, которые пытались держаться в стороне от нашей борьбы", - подчеркнул президент.
Кроме того, Зеленский добавил, что необходимо продолжать сохранять давление и единство, защищать Украину, освобождать нашу землю и не проявлять никакой слабости.
Ранее в российском информационном пространстве появился анонс, что 20 сентября вечером Путин выступит по поводу псевдореферендумов на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Однако его обращение не состоялось и в СМИ появилась информация, что видеообращение Путина покажут в среду, 21 сентября.