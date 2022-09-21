Враг обстрелял Сумщину почти 170 раз

Россияне во вторник, 20 сентября в течение дня практически беспрерывно обстреливали семь общин Сумщины.

Российские военные за сутки неоднократно обстреливали Сумскую область. В военной администрации зафиксировали около 170 прилетов по разным общинам. Об этом во вторник, 20 сентября, говорится на странице главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Он подчеркнул, что враг стрелял из минометов, ствольной артиллерии, гранатометов, РСЗО а также пулеметов.

По словам главы области, пострадали медицинское учреждение, линии электропередач, домовладения мирных жителей, погибли домашняя птица и коза.

"К счастью, предварительно - без человеческих жертв", - добавил он.

Детализируя обстрелы, он рассказал, что по Шалыгинской общине с 10 утра был артобстрел: 22 прихода, из которых 4 снаряда не разорвались. Позже, в 13 часов, россияне били из гранатометов - четыре прихода, а после 15 - вели огонь из пулеметов - пять очередей.

"Около 12.30 по Великописаревской общине россияне выпустили 15 боеприпасов из РСЗО.

В результате - в Великой Писаревке частично повреждены три частных домовладения. А в результате еще одного обстрела почти в 13 часов, тоже из РСЗО, частично поврежден один нежилой дом.

В Юнаковской общине с 12.35 был артобстрел села Юнаковка - 16 приходов. Повреждена высоковольтная линия электропередач, выбиты окна в местной медицинской амбулатории. На проезжую часть и огороды прилетели снаряды. В двух домах мирных жителей выбиты окна.

По Краснопольской громаде почти в полдень россияне били из минометов - три прихода, а затем - еще 15.

По Белопольской общине с 13 часов начались артиллерийский и минометный обстрелы с территории РФ - 15 приходов. После 17 часов по окраине села Ободы Белопольской громады осуществлен минометный обстрел - 20 приходов, которыми повреждены пять жилых домов.

Продолжился минометный обстрел общины после 18 часов - еще 10 приходов.

По Эсманской громаде до 18 часов был минометный обстрел - 39 приходов.

По Новослободской общине с 17.50 осуществлен артиллерийский обстрел - пять приходов", - рассказал Живицкий.