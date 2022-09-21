Зеленская в США встретилась с первыми леди Польши и Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в общих дебатах на Генеральной ассамблее ООН онлайн.

Начался визит первой леди Украины Елены Зеленской в Соединенные Штаты, стартовали встречи в рамках Генассамблеи ООН. Об этом во вторник, 20 сентября, рассказала сама Зеленская в Telegram-канале.

"Начала свой визит в Нью-Йорк со встречи с европейскими коллегами – первой леди Польши Агатой Корнгаузер-Дудой и первой леди Литвы Дианой Науседене. Обсудили совместные проекты, которые реализуем с начала полномасштабного вторжения РФ", - проинформировала она.

Елена Зеленская уже встретилась с первыми леди Польши и Литвы - формат Люблинского треугольника. А также приняла девять жен президентов и премьер-министров из разных стран в Украинском институте Америки в рамках Саммита первых леди и джентльменов.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская во время церемонии прощания с королевой Великобритании Елизаветой II встретилась с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон.